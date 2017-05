TV- und Radiotipps für Sonntag, 14. Mai

Mythos Habsburg, Mommy, Oktoskop: Accelerando, Muttertag, Downton Abbey und Future Baby

6.00 HABSBURGER

Thementag: Mythos Habsburg Mehr als sechs Jahrhunderte prägten sie die Geschichte Europas mit: die Habsburger. Der Sender widmet der Dynastie Dokus und Filme – von Kaiser Franz Joseph über Maria Theresia und Kronprinz Rudolf ist alles vertreten, was Rang und Namen hatte. Bis 6.00, 3sat

10.05 DISKUSSION

Europastudio zu Frankreich: Nach der Wahl – Vor der Wahl Unter der Leitung von Paul Lendvai diskutieren Britta Sandberg (Spiegel), Frederick Studemann (The Financial Times), Henri Noel Menudier (Politologe, Professor an der Sorbonne, Paris) und Niklaus Nuspliger (Neue Zürcher Zeitung). Bis 11.00, ORF 2

11.05 DISKUSSION

Pressestunde Zu Gast ist Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ). Die Fragen stellen Eva Linsinger (Profil) und Wolfgang Wagner (ORF). Bis 12.00, ORF 2

12.00 MAGAZIN

Hohes Haus Thema sind die innenpolitischen Turbulenzen mit der Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle im Studio. Bis 12.30, ORF 2

12.30 MAGAZIN

Orientierung 1) Franziskus in Fatima: Heiligsprechung zweier Seherkinder. 2) Rosenkränze für den Frieden. 3) Brasilien: Kirche besorgt wegen Konflikte um Land. 4) Junge fragen: "Tag des Lehrlings" im Stift Heiligenkreuz. Bis 13.00, ORF 2

13.05 MAGAZIN

Panorama: Geschichten aus der Schule Die Sendung widmet sich dieses Mal der Schule in den 1970er-Jahren. Schon damals tagten Schulreform-Kommissionen, die sich um eine Verbesserung des Unterrichts bemühten. Bis 13.30, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat 1) "Das Netzwerk" – Tschetschenische Mütter gegen Radikalisierung. 2) "Flucht nach vorn". Hilfe für Flüchtlinge als Lebensaufgabe. 3) "Blickwinkel": Comics für mehr Empathie in der Gesellschaft. Bis 14.00, ORF 2

20.00 THEMENABEND

Oktoskop: Accelerando (Ö 2016, Georg Wasner) Mit Filmbildern, entstanden in vergangenen Kriegszeiten, und dem Text eines Pazifisten werden Bedeutungen erzeugt, die sich zwischen Bild und Text entfalten. Regisseur Georg Wasner spricht mit Robert Buchschwenter darüber, unter welchen Bedingungen Filmbilder welche Geschichten über welche Wirklichkeiten erzählen. Bis 21.20, Okto

20.15 MUTTER-SOHN-DRAMA

Mommy (CDN/F 2014, Xavier Dolan) Der junge Steve (Antoine Olivier Pilon) leidet an ADHS und neigt seit dem Tod seines Vaters zu Gewaltausbrüchen. Er wird von Heim zu Heim verschoben und landet doch wieder zu Hause bei seiner Mutter (Anne Dorval), als er einen Brand verursacht. Die Situation ist schwierig – bis die Nachbarin Kyla (Suzanne Clément) auftaucht. Die Lehrerin, die ein Sabbatjahr macht, bringt neuen Wind in das Leben der Kleinfamilie. Um 22.25 Uhr gewährt der damals gerade erst 25-jährige Regisseur in Es war einmal ... "Mommy" Einblicke in sein kreatives Schaffen. Bis 23.20, Arte

foto: arte. Liebe und Gewalt existieren parallel: Das innige Verhältnis von Steve (Antoine Olivier Pilon) und seiner Mutter Die (Anne Dorval) inszeniert Regisseur Xavier Dolan emotional in "Mommy", 20.15 Uhr, Arte.

21.00 NS-DOKUMENTATION

ZDF History: "Davon haben wir nichts gewusst" – Die Deutschen und der Holocaust Ein kleiner fanatischer Kreis von Tätern habe den Judenmord unter strengster Geheimhaltung begangen. Von der historischen Forschung wurde diese Version inzwischen als kollektives Muster der Verdrängung entlarvt. Bis 21.40, ZDF Info

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Der ultimative Machtpoker – Was will Sebastian Kurz? Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer: Elisabeth Köstinger (ÖVP-Bundesparteivorstand, EU-Abgeordnete), Bernhard Görg (Ex-ÖVP-Obmann Wien), Christine Bauer-Jelinek (Coach und Machtanalytikerin), Peter Filzmaier (Politikwissenschafter) und Andreas Koller (Salzburger Nachrichten). Bis 23.05, ORF 2

22.05 ALT UND GUT

Muttertag (Ö 1993, Harald Sicheritz) Glücklich ist, wer jedes Jahr zu Muttertag einen Schatz aus dem Archiv holen kann: anarchistisches Geblödel mit würdigen Vertretern wie Roland Düringer, Reinhard Nowak, Andrea Händler, Alfred Dorfer, Eva Billisich und Fritz Muliar. Bis 23.40, ORF 1

22.20 ADELSFAMILIE

Downton Abbey (S 5, 1+2/9) Die Geschichte der Adelsfamilie Grantham und ihres Personals geht im Jahr 1924 weiter, als gesellschaftliche Umbrüche das Leben der Herrschenden und Beherrschten durcheinanderwirbeln. Aber nicht nur, denn privat rückt die Hochzeit von Lady Mary (Michelle Dockery) näher. Vorletzte Staffel – very British! Bis 0.40, ATV

23.05 DOKUMENTARFILM

Future Baby Um das Feld medizinisch-technisierter Geburtenkontrolle zu beleuchten, besucht Maria Arlamovsky Betroffene, Mediziner, Wissenschafter und Techniker. Bis 0.30, ORF 2