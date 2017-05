Schon 2018 sollen Smartphone-Akkus in fünf Minuten geladen sein

Israelisches Start-Up StoreDot verspricht Massenproduktion von Prototypen, der Branche verändern könnte – Experten skeptisch

StoreDot, ein Start-Up aus Israel, hat in den vergangenen Jahren wiederholt mit Prototypen von schnell aufladbaren Akkus für Furore gesorgt. Schon im November 2014 behauptete das Unternehmen, das ein Testgerät Smartphones binnen dreißig Sekunden für einen Tag aufladen könne. Im Winter 2015 erneuerte man diesen Anspruch, gab allerdings zu, dass die Verbauung des neuen Akkus in herkömmliche Smartphones ein Problem darstellen könnte.

Hohe Investments

In mehreren Investitionsrunden konnte das Smartphone dennoch zweistellige Millionenbeträge generieren. So soll sich neben dem russischen Oligarchen Roman Abramowitsch auch ein "großer asiatischer Hersteller" an StoreDot beteiligt haben. Jetzt gab das Unternehmen bekannt, dass seine Akkutechnologie knapp vor der Marktreife steht. Schon 2018 sollen erste Akkus in Massenproduktion gehen, sagte StoreDot-CEO Doron Myersdorf der BBC.

Geschäftsgeheimnis

Die genaue Funktionsweise der Batterien ist ein Geschäftsgeheimnis. Experten zeigen sich skeptisch. Technologie-Analyst Ben Wood von CCS Insight glaubt nicht, dass eine Massenproduktion derart schnell möglich wäre. "Risiken im Bereich der Batterie auf sich zu nehmen, kann große Nachteile mit sich bringen", sagte Wood. So musste Samsung vergangenes Jahr alle Galaxy Note 7-Geräte zurückrufen, da deren Akkus Feuer fingen.

Gelingt StoreDot tatsächlich ein Akku, der binnen fünf Minuten geladen werden kann, würde das die Branche laut BBC auf den Kopf stellen. Der Akku gilt als einer jener Bereiche, in denen Smartphone-Hersteller sich noch gegenüber ihrer Konkurrenz auszeichnen können. Große Hersteller experimentieren derzeit etwa mit drahtlosem Aufladen. Aber auch in anderen Bereichen wie E-Autos wären schnell aufladbare Akkus sehr wertvoll. Auch hier will StoreDot punkten. (red, 14.5.2017)