Neuwahlen: Wrabetz verschiebt Strukturreform für TV-Information

Redakteursrat: Umstrukturierung "nicht zu machen, ohne dabei die journalistische Qualität der Wahlberichterstattung zu gefährden"

Wien – Der Rücktritt von Reinhold Mitterlehner als Vizekanzler und ÖVP-Obmann hat auch Auswirkungen auf den ORF: Die von Generaldirektor Alexander Wrabetz angekündigte Änderung der ORF-Struktur dürfte vorerst nicht kommen.

Am Wochenende hätten die Posten der Channelmanager in der Wiener Zeitung ausgeschrieben werden sollen. Wie berichtet gelten Lisa Totzauer (ORF1) und Roland Brunhofer (ORF2) als Favoriten.

In einer Aussendung begrüßt der Redakteursrat die Entscheidung von Wrabetz, die Strukturreform im redaktionellen Bereich der TV-Information zu verschieben "ausdrücklich": "Angesichts der wahrscheinlichen Neuwahl des Nationalrates und der damit verbundenen redaktionellen Herausforderungen ist eine gleichzeitige Umstrukturierung nicht zu machen, ohne dabei die journalistische Qualität der Wahlberichterstattung zu gefährden."

Redaktionen "weiter in Unsicherheit über Standort-Situation"

Dazu käme, ""dass die Redaktionen weiter in Unsicherheit gehalten werden über die Standort-Situation", argumentiert der Redakteursrat. Weiter im Wortlauf:

"Bisher hat sich die Skepsis vor allem unter Radio-RedakteurInnen gegenüber einer Aufgabe des Funkhauses zugunsten eines multimedialen Newsrooms am Küniglberg bestätigt. Dort sollten ja neue Studios, kurze Wege und bessere Kommunikation dem ORF den Schritt in die Zukunft ermöglichen, so das frühere Versprechen der Geschäftsführung. Allerdings wurde das Projekt inzwischen so verkleinert, dass echte Synergien höchst fraglich sind. Wenn zum unbestrittenen Nachteil eines zentrumsfernen Standortes auch noch schlechtere Arbeitssituationen kämen, etwa ein Trennen von Sendern, Studios, und Redaktionen – wie lässt sich das Newsroom-Projekt überhaupt noch rechtfertigen?"

Eine Anfrage an das Büro Wrabetz blieb vorerst unbeantwortet. (red, 12.5.2017)

Forts. mögl.