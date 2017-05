Junge Österreicher kommunizieren fast nur mehr über Whatsapp

Sonst steht persönliches Gespräch an erster Stelle – Youtube wird laut Umfrage vor allem für Spaßiges und Musikclips genutzt

Bis 30-Jährige kommunizieren am liebsten über Whatsapp – 82 Prozent von ihnen stimmen dieser Aussage zu. Generell steht im Alltag bei 74 Prozent der Österreicher immer noch das persönliche Gespräch an erster Stelle, ergab eine am Freitag in Linz veröffentlichte Imas-Studie. Auf Platz zwei folgt das Telefonat (72 Prozent), dann Whatsapp (40 Prozent).

E-Mails, Facebook und Twitter immer weniger genutzt

E-Mails (23 Prozent) und Facebook oder Twitter (20 Prozent) verlieren hingegen in allen Altersgruppen an Bedeutung. Der Vorteil von Whatsapp laut dessen Nutzern: Es ist schneller, einfacher und unkomplizierter.

Das Meinungsforschungsinstitut hat auch die Verwendung des Videokanals Youtube abgefragt. 64 Prozent der Internetnutzer verfolgen dort mindestens einmal wöchentlich Videos. Besonders beliebt: Spaßiges (59 Prozent) und Musikclips (54 Prozent). Nur mehr 27 Prozent sehen sich Filme oder Serien an, 17 Prozent Kochzubereitungen. Weniger gefragt sind auch Youtuber, die regelmäßig in Videos über ihr Leben erzählen oder Kommentare abgeben. 64 Prozent der Nutzer sagen, das "überhaupt nie" zu nutzen, auch in der Gruppe der 16- bis 34-Jährigen meinen das noch 54 Prozent. Einer von vier Usern hat im vergangenen halben Jahr auch selber ein Video hochgeladen.

Das Institut hat für die Erhebung im März und April 1.022 Österreicher ab 16 Jahren befragt. Das Ergebnis war Diskussionsgrundlage eines Forums der Wirtschaftsprüfungskanzlei Raml in Zusammenarbeit mit Imas und dem privaten oberösterreichischen Regionalfernsehen LT1 zum Thema "Storytelling im digitalen Zeitalter". (APA, 12.5.2017)