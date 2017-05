TV- und Radiotipps für Samstag, 13. Mai

Bürgeranwalt, Karambolage, Song Contest, Anklage Massenmord, Im Auftrag des Teufels, Maria Theresia, Who killed Marilyn?, John Woo's Red Cliff und American Beauty

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen: 1) Teure Tumorbehandlung. 2) MRT-Wartezeiten. 3) Beschwerden über Zahnarzt. Bis 18.15, ORF 2

18.55 MAGAZIN

Karambolage Kulturpolitisches Magazin, das mit grafischen Elementen Anschauungsunterricht betreibt. Dieses Mal möchte ein Zuschauer wissen, was es mit den rätselhaften gelben Schildern auf deutschen Straßen auf sich hat. Romain Seignovert erklärt dem frischgebackenen französischen Staatspräsidenten, was ihn am Tag seines Amtsantritts genau erwartet. Wie immer ein Gewinn! Bis 19.10, Arte

20.15 WETTSINGEN

Eurovision Song Contest 2017 Die Spannungen um die russische Kandidatin Julija Samoilowa warfen einen unschönen Schatten auf die Veranstaltung in Kiew. Heute Abend soll man davon garantiert nichts merken, Singen, Tanzen, Lustigsein, als wäre nichts. Der österreichische Wohlfühlbeitrag von Nathan Trent kommt mit der Nummer vier. Bis 0.25, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Anklage Massenmord – Der Nürnberger Prozess Einer der letzten noch lebenden Zeitzeugen des Nürnberger Prozesses ist Siegfried Ramler, Kind aus einer Wiener jüdischen Familie, 1938 Flüchtling in einem Kindertransport nach London, nach Kriegsende Dolmetscher beim Nürnberger Prozess. Zum ersten Mal erzählt er von dem Tribunal. Es folgen Dokumentationen über Adolf Eichmann (21.10, 22.05 Uhr) und Simon Wiesenthal (23.05). Bis 23.55, ORF 3

20.15 DÄMONISCH

Im Auftrag des Teufels (The Devil's Advocate, USA 1997, Taylor Hackford) Keanu Reeves durchlebt als Junganwalt eine Erfolgsserie, wechselt in ein renommiertes New Yorker Büro und stürzt sich in die Arbeit. Aber: Bald tauchen erste Probleme auf. Denn: Seine Frau leidet unter Albträumen. Und als ob das nicht genug wäre, wird der zunehmend dämonisch wirkende Chef Al Pacino immer unheimlicher. Diabolische Parabel. Bis 23.00, Puls 4

20.15 MITTELSTANDSHÖLLE

American Beauty (USA 1999, Sam Mendes) Sam Mendes demontiert den amerikanischen Traum von suburbaner mittelständischer Normalität: Lester Burnham bricht aus. Kevin Spacey in der Hauptrolle, Annette Bening als materialistische Kleinstadtzicke. Bis 22.35, Servus TV

20.15 DOKUMENTATION

Maria Theresia – Majestät und Mutter In 20 Jahren gebar sie 16 Kinder. Maria Theresia aus dem Hause Habsburg war nicht nur eine kluge, sondern auch eine sehr tapfere Frau. Porträt von Monika Czernin. Bis 21.05, Arte

0.05 SCHLACHTHOF

John Woo's Red Cliff (Chi bi, China 2008, John Woo) Im alten China bricht die Han-Dynastie zusammen, Premier Cao Cao verfällt in Machtrausch. Mit 800.000 Soldaten will er die Reiche Shu und Wu unterwerfen, das große Schlachten beginnt. Defizitäre Kürzung des 288 Minuten dauernden Originals. Bis 2.45, Sat.1

0.45 KALTER WINTER

Who Killed Marilyn? (Poupoupidou, F 2011, Gérald Hustache-Mathieu) Der Schriftsteller David Rousseau (Jean-Paul Rouve) beklagt den Tod seines Onkels und muss – um sein Erbe abzuholen – im Winter an den kältesten Ort Frankreichs reisen. Angekommen, wird er enttäuscht und will wieder abhauen. Als er erfährt, dass Candice (Sophie Quinton) gestorben ist, will er ihren Tod in einem Roman verarbeiten. Für Recherchen begibt er sich an den Fundort der Leiche. Eine ungewöhnliche Hommage an Marilyn Monroe. Bis 2.20, Servus TV