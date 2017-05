Apple erklärt Nutzern, wie man richtig mit dem iPhone fotografiert

Erklärvideos für verschiedene Arten von Aufnahmen mit dem iPhone 7

Apple will seinen Kunden bessere Fotokenntnisse vermitteln. Auf einer neuen Webseite werden zahlreiche Tipps für das Fotografieren mit dem iPhone 7 bereitgestellt. Dabei geht es sowohl um Aufnahme als auch um die nachträgliche Bearbeitung von Bildern. Die Tipps werden mittels YouTube-Videos erklärt. Apple vermittelt etwa Tipps für gelungene Selfies, Videos oder Panorama-Aufnahmen.

Verständliche Videos

Auf den YouTube-Filmen ist die Benutzeroberfläche des iPhone zu sehen. So können Nutzer die Tipps sofort in die Praxis umsetzen. Offenbar denkt Apple, dass zahlreiche Effekte und Hilfsmittel von einer Vielzahl an Nutzern nicht verwendet werden. Die Ratschläge richten sich zwar an iPhone 7-User, gelten aber nahezu ausnahmslos auch für andere nicht allzu alte iPhone-Modelle.

Wichtige Smartphone-Komponenten

Die Kamera gilt mittlerweile als eine der wichtigsten Smartphone-Komponenten, deren Qualität auch Kaufentscheidungen der Nutzer beeinflussen kann. Apple betonte in den vergangenen Jahren immer wieder, die iPhone-Kameras verbessert zu haben.

Bei Rezensionen schnitten aber Konkurrenten wie Samsung (Galaxy S8), Google (Pixel) oder LG (G6) mit ihrer Kamera zuletzt oft besser als das iPhone ab. "Apple muss heuer mehr tun, als Nutzern lediglich die richtige Art zu Fotografieren beizubringen", kommentiert TheVerge. (red, 12.5.2017)