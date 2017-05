Schäuble nährt Hoffnung auf rasche Griechenland-Einigung

Deutscher Finanzminister hofft auf Lösung bis zur Eurogruppen-Sitzung am 22. Mai

Bari – Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat am Rande des G7-Finanzminister-Treffens Hoffnungen auf eine rasche Beilegung des Streits um Reformen und Schulden in Griechenland genährt. "Ich habe schon heute Nacht Gespräche zu Griechenland geführt", sagte Schäuble am Freitagmorgen im italienischen Bari. Diese seien informell gewesen. Die Vereinbarungen vom Mai 2016 bildeten die Basis für eine politische Lösung, unterstrich Schäuble. Auf die hoffe er bis zur Eurogruppen-Sitzung am 22. Mai.

Die Euro-Partner hatten sich vor einem Jahr auf ein neues Rettungspaket von bis zu 86 Milliarden Euro für Griechenland verständigt und als Gegenleistung weitere Reformen verlangt. Zugleich hatten sie ihr Interesse an einer Beteiligung des IWF unterstrichen. Der IWF hält aber weitere Schuldenerleichterungen der Euro-Partner für Griechenland für notwendig. Die europäischen Partner hatten die Bereitschaft dazu grundsätzlich bekundet, wollen aber erst 2018 konkret darüber entscheiden, ob und was infrage kommt. An dem G7-Treffen in Bari nehmen auch IWF-Chefin Christine Lagarde, EZB-Chef Mario Draghi und der Chef des Euro-Rettungsfonds ESM, Klaus Regling, teil. Lagarde erklärte, man brauche mehr Zeit. Es sei noch zu viel unklar. (Reuters, 12.5.2017)