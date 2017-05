Café Industrie sperrt nach 103 Jahren zu

"Mundl"-Autor Ernst Hinterberger holte sich in dem Lokal am Margaretengürtel Inspiration für seine Figuren – Behördliche Auflagen Grund für Schließung

Wien – Eine Wiener Institution sperrt zu: Das Café Industrie am Margaretengürtel schließt nach 103 Jahren, heißt es auf Facebook. Das Kaffeehaus im Arbeiterbezirk Margareten war unter anderem Stammlokal von Autor Ernst Hinterberger, der dort Inspiration für Figuren seiner Reihe "Ein echter Wiener geht nicht unter" holte. Grund für die Schließung sollen schwer erfüllbare behördliche Auflagen sein.

Am 27. Mai ist das Café Industrie endgültig Geschichte. Bereits zuvor hatte der Gastronomiebetrieb, so war zu hören, mit der Stadt Wien zu kämpfen: Dort regelmäßig veranstaltete Konzerte und Lesungen wurden aufgrund von Schallschutzauflagen untersagt. Etwas mehr als ein Jahr später ist nun endgültig Schluss mit dem Traditionslokal am Margaretengürtel. (APA, 12.5.2017)