Gratis-Game für Strategen: Humble Store verschenkt "Dungeons 2"

Von "Dungeon Keeper" inspirierter Aufbautitel lässt Spieler unterirdisches Monsterreich bauen

In den 1990er Jahren hat sich Peter Molyneux‘ Spieleschmiede Bullfrog vor allem mit ihren Strategietiteln einen guten Namen gemacht. Zu den originellen Veröffentlichungen zählte auch "Dungeon Keeper", von dem man zwei Teile veröffentlichte. Bullfrog ist mittlerweile in Electronic Arts aufgegangen, die letzten Schlagzeilen für die Marke "Dungeon Keeper" machte eine mobile Free-2-Play-Version, die weithin kritisiert wurde.

Beim Publisher Kalypso Media hat man in den letzten Jahren die Rechte an einigen älteren Titeln erworben und etwa Ascarons "Patrizier"-Reihe wiederbelebt. "Dungeon Keeper" gehört zwar nicht zum Lizenzportfolio, mit "Dungeons" brachte man aber 2011 so etwas wie einen spirituellen Nachfolger auf den Markt. 2015 folgte ein zweiter Teil, der durchwegs positive Rezensionen erhielt. Im Humble Store ist das Spiel nun kostenlos zu haben.

kalypso media

Nachfolger im Herbst

Noch knapp anderthalb Tage kann das von den Rainforge Studios umgesetzte "Dungeons 2" im Shop für null Euro "eingekauft" werden. Einzige Voraussetzung ist ein Account auf der Plattform. Geliefert wird das Spiel in Form eines Steam-Keys, der bis zum 25. Mai eingelöst werden muss. Die Geschenkeaktion ist als "Kick-off" für die Frühlingsangebote im Humble Store gedacht.

In "Dungeons" errichtet der Spieler ein unterirdisches Monsterreich. Ziel ist es, Angriffe von Helden abzuwehren, gegnerische Dungeon-Lords zu besiegen und schließlich erfolgreich einen Angriff auf die Oberwelt zu starten. Das Spiel wird auch bald einen dritten Serienteil bekommen. Dieser wurde im Februar angekündigt und soll noch im Laufe des Herbstes erscheinen. (gpi, 12.05.2017)