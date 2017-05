Deutsche Journalistin in Istanbul verhaftet

33-jährige Mesale Tolu wegen Terrorvorwürfen festgenommen

Istanbul – In der Türkei ist eine deutsche Journalistin unter dem Vorwurf der "Terrorpropaganda" inhaftiert worden. Die 33-jährige Mesale Tolu wurde bereits am 30. April von einer Anti-Terror-Einheit in ihrer Wohnung in Istanbul verhaftet. Das berichtet die ARD. Tolu ist in Baden-Württemberg aufgewachsen und besitzt seit 2007 die deutsche Staatsbürgerschaft und hat die türkische zurückgelegt.

Tolu arbeitete in der Türkei für eine linke Nachrichtenagentur und einen Radiosender. Die Behörden werfen ihr nun "Terrorpropaganda" und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vor. (red, 12.5.2017)