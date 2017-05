Siege für Kanada und Schweden, Russland müht sich

Kanada schlägt Frankreich, die Schweden weisen Lettland in die Schranken

Köln/Paris – Kanada hat bei der Eishockey-WM in der Paris-Gruppe B gegen Frankreich mit 3:2 gewonnen. In der erstmals ausverkauften Arena von Paris-Bercy gingen die Gastgeber gegen den Olympiasieger und Titelverteidiger 2:1 in Führung. Nach dem Ausgleich bedurfte es eines Eigentors in der 43. Minute, damit sich die als einziges Team noch makellosen Kanadier gegen die "Equipe tricolore" durchsetzten.

In Pool A behielt Schweden gegen das bis dahin noch ungeschlagene Lettland mit 2:0 die Oberhand.

Die Titel-Mitfavoriten Russland und Tschechien haben mühevolle Siege gefeiert. Die Russen gewannen in Gruppe A in Köln gegen Dänemark dank dreier Tore binnen 70 Sekunden im Mitteldrittel mit 3:0, die Tschechen setzten sich in Pool B in Paris gegen Norwegen erst nach Verlängerung mit 1:0 durch. Das Gold-Tor in der zweiten Minute der Overtime erzielte Jan Kovar.

Unterdessen gab es für Russland einen Dämpfer. Alexander Owetschkin, der in der Nacht auf Donnerstag mit Washington im NHL-Play-off ausgeschieden ist, musste aus Verletzungsgründen für die WM absagen. Zuletzt musste sich der Superstar laut eigenen Angaben vor jeder Partie fit spritzen lassen. (APA, 11.5.2017)

iihf worlds 2017

Eishockey-Ergebnisse WM 2017 Deutschland/Frankreich mit Tabellen vom Donnerstag:

Gruppe A (in Köln) – 7. Spieltag:

Russland – Dänemark 3:0 (0:0,3:0,0:0)

Tore: Kiselewitsch (36.), Plotnikow (36.), Gusew (37.)

Schweden – Lettland 2:0 (1:0,0:0,1:0)

Tore: Landeskog (10.), Lindholm (57.)

Tabelle:

1. Russland 4 3 1 0 0 21:5 16 11

2. USA 4 3 0 0 1 15:7 8 9

3. Lettland 4 3 0 0 1 8:4 4 9

4. Schweden 4 2 0 1 1 13:8 5 7

5. Deutschland 4 1 1 0 2 10:16 -6 5

6. Slowakei 4 0 1 2 1 9:12 -3 4

7. Dänemark 4 0 1 0 3 6:16 -10 2

8. Italien 4 0 0 1 3 4:18 -14 1

Gruppe B (in Paris) – 7. Spieltag:

Tschechien – Norwegen 1:0 n.V. (0:0,0:0,0:0/1:0)

Tor: Kovar (62.)

Kanada – Frankreich 3:2 (1:1,1:1,1:0)

Tore: O'Reilly (6./PP), Giroux (40./PP), Vlasic (43.) bzw. Dame-Malka (10.), Fleury (22./PP)

Tabelle:

1. Kanada 4 4 0 0 0 20:5 15 12

2. Schweiz 4 2 1 1 0 14:8 6 9

3. Tschechien 4 1 2 0 1 12:8 4 7

4. Norwegen 4 2 0 1 1 8:7 1 7

5. Finnland 4 2 0 1 1 12:13 -1 7

6. Frankreich 4 1 1 0 2 13:10 3 5

7. Slowenien 4 0 0 1 3 9:22 -13 1

8. Weißrussland 4 0 0 0 4 3:18 -15 0