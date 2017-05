Madrid: Thiem wehrt fünf Matchbälle ab und biegt Dimitrov

Österreichs Nummer eins setzt sich in einem Tennis-Thriller gegen den Bulgaren Dimitrov durch und steht im Viertelfinale

Madrid – Der Niederösterreicher Dominic Thiem steht zum fünften Mal im Viertelfinale eines Masters-1000-Tennisturniers. Der 23-Jährige besiegte den Bulgaren Grigor Dimitrov am Donnerstag im Madrid-Achtelfinale 4:6,6:4,7:6(9) und spielt am Freitag (nicht vor 21.30 Uhr, live Sky) gegen Borna Coric um sein Halbfinaldebüt auf dieser höchsten Ebene unter den Grand Slams. Coric hatte Andy Murray 6:3,6:3 besiegt.

Thiem setzte sich gegen den Bulgaren nach einem wahren Krimi durch. Der Niederösterreicher musste den ersten Satz abgeben und lag im zweiten Satz schon mit einem Break zurück, konnte den Durchgang aber mit 6:4 für sich entscheiden. Auch im dritten Satz sah alles nach einer Niederlage für Thiem aus. Dimitrov führte bereits 4:1, musste aber doch noch ins Tiebreak gehen. Dort erspielte sich die Nummer 12 der Welt insgesamt fünf Matchbälle, die Thiem allesamt abwehren konnte. Am Ende verwertete der Österreicher seine zweite Möglichkeit zum Matchgewinn.

Unter die letzten acht des Madrider Masters-1000-Events zog u.a. auch Alexander Zverev ein, der Deutsche besiegte den Tschechen Tomas Berdych (11) 6:4,6:4. Keine Blöße gab sich Novak Djokovic (2), der serbische Weltranglistenzweite setzte sich gegen den Spanier Feliciano Lopez 6:4,7:5 durch. Djokovic' nächster Gegner ist der Japaner Kei Nishikori (6), 6:4,6:3-Sieger gegen den Spanier David Ferrer. Nur wenig Chancen hatte der Kanadier Milos Raonic (5) gegen David Goffin (9), der Belgier siegte 6:4,6:2.

Federer kommt zurück

Indes haben die Organisatoren des Rasenturniers von Halle angekündigt, dass der Schweizer Roger Federer heuer in der Woche ab 19. Juni zum 15. Mal dieses Wimbledon-Vorbereitungsturnier bestreiten wird. Der Weltranglisten-Vierte hat heuer die Australian Open sowie die Masters-1000-Turniere in Indian Wells und Miami für sich entschieden und kehrt Ende Mai bei den French Open auf die Tour zurück. In Halle hat der 35-Jährige schon achtmal den Finalsieg geholt.(red/APA, 11.5.2017)