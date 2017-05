Labour-Party will Bahnen und Post verstaatlichen

Britische Arbeiterpartei geht mit radikalem Wirtschaftsprogramm in die Unterhauswahlen

London – Die britische Labour-Party geht mit einem Strauß radikaler Vorschläge zur Wirtschafts- und Sozialpolitik in die kommende Unterhauswahl. Einem detaillierten Entwurf für das Parteiprogramm zufolge will die Arbeiterpartei die Wirtschaft mit einem Investitionsprogramm in Höhe von 250 Milliarden Pfund, umgerechnet 296 Milliarden Euro ankurbeln. Die privatisierten Eisenbahnen sowie die Royal Mail sollen nach und nach verstaatlicht werden, private Energie- und Wasserversorger bekämen Konkurrenz durch Unternehmen der öffentlichen Hand. Ein neu zu schaffendes Arbeitsministerium soll darüber wachen, dass die weit auseinander klaffende Spanne zwischen Höchst- und Niedriggehältern in Unternehmen kleiner wird. Es handele sich um "moderne, in die Zukunft gerichtete Ideen", sagte der finanzpolitische Sprecher John McDonnell am Donnerstag.

Die größte Oppositionspartei wollte eigentlich erst nächste Woche ihre Ideen für die kommenden fünf Jahre präsentieren. Am Donnerstag sollten die Parteigremien dafür einen 43-seitigen Programmentwurf verabschieden. Das Papier fand schon am Mittwochabend seinen Weg in die Medien. Das sei zwar "nicht gerade ideal", räumte Wahlkampf-Koordinator Andrew Gwynne gegenüber der BBC ein. "Aber wenigstens ist Labour auf diese Weise in aller Munde."

Großer Rückstand zu Torys

Die Umfragen deuten darauf hin, dass die Partei und ihr Vorsitzender Jeremy Corbyn ein wenig Publizität nötig haben: Zwischen 26 und 30 Prozent der Briten würden sich vier Wochen vor der Wahl für Labour entscheiden, hingegen wollen 45 bis 48 Prozent für die Konservativen unter Premierministerin Theresa May votieren. Bei den Kommunalwahlen vergangene Woche gewannen die Torys – höchst ungewöhnlich für eine Regierungspartei – Hunderte von Mandaten hinzu, die Oppositionspartei musste auch in bisherigen Hochburgen wie Middlesbrough empfindliche Niederlagen einstecken. Mit dem Wahlslogan "Für die Mehrheit, nicht nur für Wenige (For the many, not the few)" knüpft Labour unter seinem links stehenden Parteichef an eine Parole des bei Wahlen dreimal erfolgreichen Ex-Premier Tony Blair (1997-2007) an. Die Vorschläge zur Renationalisierung der vor mehr als 20 Jahren verstaatlichen Eisenbahnen waren auch schon im Wahlprogramm von Corbyns glücklosem Vorgänger Edward Miliband (2010-15) enthalten.

Verkehrsexperten weisen darauf hin, dass die lukrative Strecke zwischen London und der schottischen Hauptstadt Edinburgh zwischen zwei privaten Wettbewerbern schon einmal in öffentlicher Hand war und dabei Gewinn abwarf. Umfragen legen nahe, dass eine Rückführung der Eisenbahnen in Staatsbesitz populär wäre.

Leitzinsen unverändert

Gleiches gilt für die in den 1990er-Jahren privatisierten Strom-, Gas- und Wasserversorger. Die Blair-Regierung erlegte ihnen 1997 eine Sondersteuer in Milliardenhöhe auf, ließ die Eigentümerstruktur aber unangetastet. Mays Tory-Regierung hat sich im Wahlkampf einen Miliband-Vorschlag zu eigen gemacht und verspricht ein Einfrieren der Energiepreise. Hingegen plant Labour offenbar die Einrichtung regionaler Unternehmen in zentralstaatlicher oder kommunaler Hand. Das traditionsreiche, erst 2013 teilprivatisierte Postunternehmen Royal Mail soll wieder staatlich werden, was gemäß derzeitigem Börsenkurs rund 4,7 M Euro kosten würde.

Die extrem niedrigen Zinsen – die Bank of England ließ am Donnerstag den Leitzinssatz trotz steigender Inflation von 2,3 Prozent bei 0,25 Prozent – will sich Labour für eine Konjunkturspritze im klassischen keynesianischen Stil zunutze machen: Mit mehreren hundert Milliarden sollen neue Straßen und Eisenbahnstrecken sowie binnen weniger Jahre eine Million Sozialwohnungen gebaut werden. Erhebliche Finanzspritzen kämen auch Schulen, Krankenhäusern und Unis zugute. Die zusätzlichen Ausgaben will Labour durch eine Erhöhung der Unternehmensteuern von derzeit 19 auf 26 Prozent finanzieren. Bezieher von Einkommen ab ca 95.000 Euro jährlich sollen höhere Steuern entrichten. Mehrwertsteuer und Pensionsversicherung sollen unverändert bleiben. (Sebastian Borger, 11.5.2017)