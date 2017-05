TV- und Radiotipps für Freitag, 12. Mai

I Love Dick, Kulturzeit, Festwochen-Eröffnung, Prometheus, Gangs of New York, Zwölf Punkte für einen Hit, Watchmen und Tonight Show mit Kyle MacLachlan

FRAUENLEIDEN

I Love Dick "Lieber Chris, ich bin nicht mehr sicher, ob ich dich noch ficken will." Briefe, die so beginnen, verheißen nichts Gutes. Im Fall von I Love Dick befinden wir uns zum Zeitpunkt, da dieser geschrieben wird, bereits schon mittendrin im Schlamassel. Da hat sich die Romanautorin und gleichzeitig -heldin Chris Kraus (Kathryn Hahn) schon völlig dem leider sehr geilen Kotzbrocken Dick (Kevin Bacon) verschrieben. Jill Soloway (Transparent) hat sich der feministischen Bekenntnisschrift von Chris Kraus angenommen und zweifellos ein Serienhighlight geschaffen. Amazon

19.20 MAGAZIN

Kulturzeit Themen: 1) Biennaleeröffnung Venedig. 2) Biennale: Schweizer Pavillon. 3) Krimibuchtipps. Bis 20.00, 3sat

19.45 REPORTAGE

Re: Die Nilgänse kommen Sie verfolgen Jogger und Radfahrer, hinterlassen ihren Kot in öffentlichen Grünanlagen, verunreinigen Badeseen und bevölkern zu Hunderten Äcker und Parks. Nilgänse kommen aus Afrika und breiten sich ungehindert in Europa aus. Frechheit! Bis 20.15, Arte

20.15 FINSTERES ALL

Prometheus (USA 2012, Ridley Scott) Die schwedische Schauspielerin Noomi Rapace bewies ihr Talent bereits in Stieg Larssons Verblendung. Als Nachfolgerin Sigourney Weavers nimmt sie die Geschichte vorweg: Im Jahr 2089 – 30 Jahre vor Aliens – stoßen die Wissenschafterin Elizabeth Shaw (Rapace) und ihr Team auf Höhlenzeichnungen. Schon bald regt sich außerirdisches Leben, das es mit den Besuchern nicht gut meint. Bis 22.35, Puls 4

20.15 EINWANDERER

Gangs of New York (USA/I/GB/D/NL 2002, Martin Scorsese) 1846: Die irischen Banden konkurrieren um die Vormachtstellung im Armenviertel Five Points. Amsterdam (Leonardo DiCaprio) will sich an Bill Cutting (Daniel Day-Lewis) rächen, der seinen Vater umgebracht hat. Scorsese zeigt detailversessen die Grausamkeit und die Gewalt zwischen den Immigranten mit aufwendigen Massenszenen. Bis 23.30, RTL 2

21.00 MAGAZIN

Makro: Griechenland – Comeback oder Dauerkrise? Im Juli muss Griechenland Schulden in Milliardenhöhe zurückzahlen. Wie üblich ist es ein Gezerre mit den Geldgebern. Und am Horizont dräut bereits das Jahr 2018. Dann läuft das Hilfspaket aus. Gibt es kein frisches Geld, es geht immerhin um rund 7 Milliarden Euro, steht Griechenland erneut vor dem Bankrott. Bis 21.20, 3sat

21.20 LIVE

Eröffnung der Wiener Festwochen 2017 Song-Contest-Siegerin Conchita macht die Conférencieuse am Wiener Rathausplatz und singt selbst und in Duetten. Weiters spielen auf: Harri Stojka, Ernst Molden, Willi Resetarits, Walther Soyka und Hannes Wirth, MoZuluArt und Russkaja. Bis 23.00, ORF 2

21.45 DOKUMENTATION

Zwölf Punkte für einen Hit Der Song Contest ist für viele mehr als nur Glitzer und Glamour: Denen gilt er als ein politisches Schaufenster, das Spannungen und Unsicherheiten in Europa widerspiegelt. Bis 22.45, Arte

22.25 TRICKSEREIEN

Watchmen – Die Wächter (Watchmen, UK/USA/CAN 2009, Jack Snyder) Verfilmung des Kultcomics aus den 1980er-Jahren: In düsterer Atmosphäre erweckt Regisseur Snyder die futuristischen Superhelden aus ihrem Ruhestand, die sich einem Komplott stellen müssen. Detailreiche Adaption eines komplexen Übermenschen-Epos. Bis 1.25, ProSieben

22.40 MAGAZIN

Tracks Themen des Musikmagazins: 1) Troll-Rap: Provokation als Marktlücke. 2) Aya Takano, Mangaka und Autorin aus der japanischen Stadt Saitama, hat ein Universum zwischen Fantasie und Realismus geschaffen, das von langgliedrigen Kindfrauen bevölkert wird. Bis 23.20, Arte

23.00 TALK

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Kyle Mac Lachlan ist zu Gast! Ab 21. Mai geht er in der Fortsetzung von Twin Peaks wieder als untadeliger FBI-Agent auf Mörderjagd. Außerdem kommen die Schauspielerin Michelle Pfeiffer und der Comedian Mark Normand. Bis 23.40, One

23.10 DOKUMENTATION

Universum History: Meine Tochter Anne Frank Als Otto Frank 1945 als einziger Überlebender seiner Familie aus Auschwitz zurückkehrt, beginnt für ihn zugleich eine Reise in die Vergangenheit. Immer und immer wieder liest er die Aufzeichnungen seiner Tochter Anne in ihrem Tagebuch. Bis 0.40, ORF 2

0.00 SATIRE

Neo Magazin Royale Jan Böhmermann zieht über die Dinge des Lebens her und tauscht sich mit dem Handballspieler Alexander Bommes aus. Bis 00.45, ZDF