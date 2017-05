SES baut neues Center in Ljubljana

Baubeginn für das Einkaufszentrum mit 32.000 m² verpachtbarer Fläche ist im Sommer

Ljubljana – Die SES Spar European Shopping Centers präsentierte vor wenigen Tagen ihre Pläne für ein Shoppingcenter in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Im Stadtteil Šiška will SES gemeinsam mit weiteren Investoren rund 150 Millionen Euro investieren, um ein Einkaufszentrum mit einer verpachtbaren Fläche von ca. 32.000 m² zu errichten. Auf die Baugenehmigung habe man mehr als fünfeinhalb Jahre gewartet, berichtet Toni Pugelj, SES-Manager für das Projekt Šiška, in einer Aussendung.

Geplant sind nun ein Interspar-Markt sowie ca. 90 Shops, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe. Baubeginn ist im Sommer, die Fertigstellung ist für Herbst 2019 geplant. (red, 11.5.2017)