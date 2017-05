Leipzig peilt gegen Bayern nächsten Aufsteiger-Rekord an

Sieg fehlt, um Kaiserslautern-Bestmarke von 68 Punkten zu übertreffen

Leipzig – RB Leipzig empfängt am Samstag (15.30 Uhr) im letzten Heimspiel seiner ersten Saison in der deutschen Fußball-Bundesliga Rekordmeister FC Bayern. Dabei hat der Liga-Neuling den nächsten Aufsteiger-Rekord im Visier. Denn mit einem Sieg gegen den Club von ÖFB-Star David Alaba könnten die Sachsen mit 69 Punkten die bisherige Bestmarke von Kaiserslautern (68 Zähler in der Saison 1997/98) übertreffen.

"Dieses Ziel wollen wir erreichen. Sollten wir den Rekord knacken, wird er wohl sehr, sehr lange Bestand haben. Denn ich glaube nicht, dass ein Aufsteiger noch einmal so eine Saison hinlegt wie wir. Das war außerordentlich", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl. Zudem würde Leipzig mit 21 Saisonsiegen die Aufsteiger-Bestmarke der Münchner aus der Saison 1965/66 verbessern und den zweiten Endrang fixieren. Klappt es gegen die Bayern nicht, bietet sich beim Saisonfinale in Frankfurt noch eine weitere Chance.

Im Hinspiel in München war Leipzig beim 0:3 chancenlos. Hasenhüttl glaubt aber, dass es diesmal enger wird. Auch wenn die Bayern ihre "Vormachtstellung demonstrieren wollen. Wir sind in unserer Entwicklung einen Schritt weiter und haben bewiesen, dass wir in der Lage sind, gegen so einen Top-Gegner mitzuhalten", betonte der 49-jährige Steirer. (APA; 11.5.2017)