ÖVP bewegt sich in Richtung Neuwahl: Kurz bereit, Partei zu übernehmen

Sebastian Kurz will den Parteivorsitz nicht ohne Bedingungen übernehmen – Neuwahlfrage im Vordergrund der ÖVP-Diskussionen

Sebastian Kurz ist offenbar bereit, die ÖVP zu übernehmen, aber nicht zu jedem Preis, wie es heißt. Noch werde parteiintern gar nicht über dessen Bedingungen verhandelt, im Vordergrund steht die Frage, ob die ÖVP überhaupt bereit ist, die Koalition mit der SPÖ fortzusetzen. Stand Donnerstag: eher nein. Das Angebot von Kanzler Christian Kern, mit Kurz eine Reformpartnerschaft einzugehen, sei komplett unglaubwürdig. Das ist die Meinung der meisten Regierungsmitglieder auf schwarzer Seite, auch jene von Kurz. Er bereite sich bereits auf ein Neuwahlszenario vor.

Kurz selbst ist zwar bereit, den Posten des ÖVP-Chefs zu übernehmen, möglicherweise aber nur, um die Partei in vorgezogene Neuwahlen zu führen. Den Vizekanzlerposten, sollte die ÖVP dann überhaupt noch einen haben, könnte etwa Finanzminister Hans Jörg Schelling übernehmen. Der sei dazu bereit. Möglich ist aber auch, dass Kern nach einem Koalitionsbruch eine Minderheitsregierung installiert.

Zweifel an SPÖ

Ebenso wenig wie die anderen Regierungsmitglieder glaubt Kurz daran, dass mit der SPÖ eine echte Partnerschaft möglich sei. Diese Frage wird derzeit in der ÖVP intensiv diskutiert, eingebunden seien die Regierungsmannschaft, die Landeschefs der Partei und die Chefs der Bünde. Kurz berät sich auch intensiv mit seinen Vertrauten aus der Jungen Volkspartei, die er offenbar maßgeblich in die Gestaltung eines Wahlkampfes einbinden will.

Die Überlegung, den Parteivorstand vorzuverlegen, wurde wieder verworfen, erst am Sonntag soll die endgültige Entscheidung fallen. Diese könnte am Montag der Öffentlichkeit präsentiert werden. Auch Kanzler Kern stellt sich bereits auf Neuwahlen ein.

Kurz will die Partei freilich nicht ohne Bedingungen übernehmen. So, wie die ÖVP derzeit aufgestellt sei, wo jeder nur seine Pfründe verteidige und Partikularinteressen im Auge habe, könne es jedenfalls nicht weitergehen. Sollte die Partei ihrem Wunschkandidaten nicht entsprechend entgegenkommen, gebe es für diesen auch einen Plan B: Ausstieg aus der Politik, möglicherweise ein Jahr USA.

Der 30-Jährige will zwar nicht die ÖVP auf den Kopf stellen und die Bünde gänzlich abschaffen, deren Einfluss aber zurückdrängen. Bei Personalentscheidungen müsse er freie Hand haben, ohne darauf zu achten, wer aus welchem Land oder welcher Teilorganisation kommt. Bei der inhaltlichen Linie will Kurz zwar auch auf die innerparteiliche Diskussion setzen, der Volkspartei dabei aber Vorgaben nach seinen Vorstellungen machen. Das hieße auch, die Partei zu öffnen.

Partei oder Bewegung

Kurz hat bereits seine Sympathien für eine Wahlbewegung, wie sie Emmanuel Macron in Frankreich gegründet hatte, durchblicken lassen. Bekannt ist auch, dass Kurz vor einiger Zeit mit den Neos und der ehemaligen Präsidentschaftskandidatin Irmgard Griss über eine gemeinsame Wahlplattform verhandelt hat, was sich allerdings aufgrund von unterschiedlichen Vorstellungen zerschlagen hat. Auch damals schon wollte Kurz Durchgriff auf die Listenerstellung. Das könnte auch ein Knackpunkt in der ÖVP werden.

Der Parteiobmann kann zwar die Bundesliste nach seinen Vorstellungen gestalten, hat aber keine Möglichkeit, in die Erstellung der Landeslisten für eine Nationalratswahl einzugreifen. Das will Kurz, hat hier aber den Widerstand der Länder (noch) gegen sich. (Michael Völker, 11.5.2017)