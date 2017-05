Christoph Martschinko bei Angriff verletzt

Verteidiger der Wiener Austria fällt zwei bis drei Wochen aus

Wien – Austria Wien muss zwei bis drei Wochen auf Außenverteidiger Christoph Martschinko verzichten. Der 23-Jährige wurde am trainingsfreien Montag in der Steiermark laut eigenen Angaben am Weg zu einem Taxi von einem Unbekannten attackiert und schwer im Gesicht verletzt.

Der Spieler wurde stationär behandelt und erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Martschinko zählt in dieser Saison zu den Stammkräften der Violetten, er kam 23 Mal in der Startformation zum Einsatz. (red, 11.5.2017)