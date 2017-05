Glawischnig: Embacher-Nachfolge ausgeschrieben

Grüne wollen bis Juni-Sitzung entscheiden

Wien – Die Grünen haben die Nachfolge ihres Vertreters im ORF-Stiftungsrat, Wilfried Embacher, ausgeschrieben. Es handle sich um einen formlosen Suchprozess über die Partei, erläuterte Bundessprecherin Eva Glawischnig am Donnerstag der APA. Eine Entscheidung soll rasch fallen, nämlich noch vor der nächsten Stiftungsrat-Sitzung am 1. Juni.

Embacher hat sich aus persönlichen Gründen zurückgezogen. Einen Nachfolger zu finden, ist angesichts der strengen rechtlichen Voraussetzungen gar nicht so einfach – so gibt es lange Abkühlphasen für Tätigkeiten in Medienunternehmen und jegliche Parteifunktionen. Glawischnig hätte schon einen Namen im Kopf, wollte ihn aber noch nicht nennen. (APA, 11.5.2017)