BMW will mit reaktivierter 8er-Baureihe Luxussegment erobern

Nachdem Daimler den Bayern den Auspuff gezeigt hat

München – BMW will mit einer wiederbelebten Baureihe auftrumpfen. Ab dem kommenden Jahr soll es mit dem 8er wieder ein hochmotorisiertes Luxuscoupe geben, kündigte BMW-Chef Harald Krüger auf der Hauptversammlung am Donnerstag an. "Mit unserer Strategie legen wir einen Fokus auf das Luxussegment. Hier erzielen wir hohe Renditen."

BMW solle die stärkste Marke in diesem Segment werden, so Krüger. "Bis 2020 wollen wir Absatz und Umsatz in der Luxusklasse deutlich erhöhen." Die klassische 8er-Baureihe liegt seit der Jahrtausendwende brach. Seit 2014 bietet der Konzern allerdings einen i8 als Hybridfahrzeug an.

Im Rennen der absatzstärksten Premiummarken war BMW zuletzt hinter Mercedes zurückgefallen. Das Management blies daraufhin zur Aufholjagd. (APA, Reuters, 11.5.2017)