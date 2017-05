Österreichs erstes Lager für Lithium-Batterien in Linz in Betrieb

Besondere Anforderungen an Personensicherheit und Brandschutz

Linz – Die Donaulager Logistics der städtischen Linz AG hat nach eigenen Angaben Österreichs erstes behördlich genehmigtes Gefahrgutlager für Lithium-Batterien im Hafengebiet Linz in Betrieb genommen. Das teilte das Unternehmen in einer Presseaussendung am Donnerstag mit.

Für die Lagerung der Lithium-Batterien, die unter anderem in Smartphones, Notebooks oder Kameras sowie in kleineren oder größeren Fahrzeugen, darunter E-Roller, -Fahrräder oder -Rasenmäher, eingesetzt werden, gelten besondere Anforderungen für Personensicherheit und Brandschutz. Donaulager Logistics ist ein Spezialist für Gefahrgut, wassergefährdende Stoffe, Pharmaprodukte, Tiefkühl- und Kühlware. (APA, 11.5.2017)