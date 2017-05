Eine Sorge weniger mit next layer Cloud Backup und Veeam Cloud Connect

Unternehmen können jetzt ganz einfach kritische Daten aus ihrem Datacenter in die next layer Cloud sichern. Mit next layer Cloud Backup auf Basis von Veeam Cloud Connect bieten wir eine weitere Dienstleistung in gewohnter next layer Qualität an, die unseren Kunden den Arbeitsalltag erleichtert.

Die next layer Veeam Cloud erstreckt sich über unsere drei Rechenzentrumsstandorte in Wien. Somit ist garantiert, dass Ihre sensiblen Daten Österreich nicht verlassen.

Welche Vorteile hat next layer Cloud Backup mit Veeam Cloud Connect für Ihr Unternehmen?

Hohe Datensicherheit

Bei next layer werden Ihre Daten auf einem redundanten System gesichert – auch Wunsch ist auch ein Backup über mehre Rechenzentren möglich – alle Datacenter sind ISO27001 zertifiziert und mehrfach redundant miteinander verbunden





Sie müssen sich keine Sorgen über die Größe Ihrer Backups machen.

Einfach sichern, um den Rest kümmern sich unsere Spezialisten!





Die Bänder aus dem Rechenzentrum in den Safe oder an einen anderen Standort zu transportieren war gestern. Bedienen Sie Ihr Backup einfach über die Veeam Backup-Konsole. Der Datentransport erfolgt "End-to-End" verschlüsselt und Ihre fertigen Cloud-Repositories werden in Ihrer Backup-Infrastruktur angezeigt.





Sie können über die Backup-Konsole direkt auf Ihre Daten in der next layer Backup Cloud zugreifen und wiederherstellen. Durch den jederzeit möglichen Zugriff und die Übersicht über Ihren Datenverbrauch behalten Sie auch stets die volle Kostenkontrolle.





Einer der Vorteile von Veeam Cloud Connect mit next layer ist, daß wir nicht nur Rechenzentren betreiben, sondern auch die Leitungsinfrastruktur. Damit haben Sie die Möglichkeit, Ihre SLAs von Ihrem Datacenter bis zur next layer Backup Cloud zu kontrollieren. Bis zu mehrere 100 Gbit/s sind im Netzwerk von next layer kein Problem.

next layer Cloud Backup und Veeam Cloud Connect jetzt gratis testen

Überzeugen Sie sich jetzt wie einfach Backup sein kann und nutzen Sie den 30 Tage Test-Account (inkl. 1 VM und 100 GB Backup-Space). Im Aktionzeitraum vom 15. Mai bis 30. Juni 2017 schenken wir Ihnen die Einrichtungskosten im Wert von € 250,–.

Fordern Sie gleich Ihren kostenlosen Test-Account an: http://www.nextlayer.at/aktion_cloudbackup