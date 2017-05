Nvidia geht Partnerschaft mit Toyota bei künstlicher Intelligenz ein

Im Jänner hatten die Amerikaner ein Projekt mit dieser Technologie mit Audi bekanntgegeben

San Jose (Kalifornien)/Toyota – Der US-Chiphersteller Nvidia geht mit Toyota eine Partnerschaft im Bereich der künstlichen Intelligenz (AI) bei autonomen Fahrzeugen ein. Nvidia-Chef Jensen Huang kündigte am Mittwoch auf einer Messe in San Jose an, die AI-Plattform Drive PX werde bei der geplanten Markteinführung entsprechender Autos der Japaner zum Einsatz kommen.

Projekt

Im Jänner hatten die Amerikaner ein Projekt mit dieser Technologie mit Audi bekanntgegeben. Zudem arbeiten Nvidia und Daimler zusammen. Der landläufig eher für seine Grafikchips bekannte US-Konzern ist zunehmend auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz tätig. (APA, Reuters, 11.5.2017)