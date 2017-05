Arsenal bleibt im CL-Rennen

Gunners gewinnen mit 2:0 in Southampton

Southampton – Arsenal hat die Hoffnungen auf die 20. Teilnahme an der Fußball-Champions-League in Folge aufrechterhalten. Im Nachtragsspiel in Southampton gewannen die Londoner am Mittwochabend mit 2:0 und verkürzten den Rückstand in der Premier League gegenüber dem Vierten Manchester City auf drei Punkte. Der Dritte Liverpool liegt nach Verlustpunkten gerechnet nur einen Zähler vor den "Gunners".

Alexis Sanchez nach einem schönen Dribbling und Olivier Giroud schossen die Treffer in Southampton in der letzten halben Stunde. (APA; 10.5.2017)