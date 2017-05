Im Test: Mehrzweckreibe

foto: lukas friesenbichler

Stabile Schräglage

Die Ikea-Reibe kann sowohl liegend als auch stehend verwendet werden. Der Auffangbehälter ist groß und leicht zu entnehmen. Liegend ist sie extrem rutschfest. Die Raspelflächen sind in beiden Reiberichtungen offen, man kann die Karotte also hin und her bewegen und bei jeder Bewegung wird geraspelt. Käse, Schokolade, aber auch Knoblauch: alles perfekt zerkleinert. Schade, dass sie nur zwei Reibflächen hat.

Värdefull von Ikea, 6,99 Euro

5 von 6 Punkten