Madrid: Thiem im Achtelfinale gegen Dimitrow

Drittes Duell mit dem Bulgaren, zuletzt ging der Österreicher in Brisbane als Verlierer vom Platz

Madrid – Dominic Thiem trifft im Achtelfinale des Masters-1000-Turniers in Madrid auf den Bulgaren Grigor Dimitrow. Der als Nummer 12 gesetzte Bulgare besiegte am Mittwochabend den 38-jährigen Aufschlag-Riesen Ivo Karlovic mit 6:3,7:5. Thiem trifft am Donnerstag (3. Spiel nach 14.00 Uhr/live Sky) auf den Weltranglisten-Zwölfen.

Die beiden stehen einander zum insgesamt dritten Mal gegenüber, die Bilanz steht 1:1. Thiem hatte im Vorjahr im Viertelfinale von Acapulco auf Sand mit 7:5,6:2 die Oberhand behalten, im vergangenen Jänner musste sich der 23-jährige Niederösterreicher dem bald 26-jährigen Rechtshänder im Viertelfinale von Brisbane mit 3:6,6:4,3:6 beugen. (APA, 10.5.2017)