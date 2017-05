TV- und Radiotipps für Donnerstag, 11. Mai

Die Toten von Turin, Addio Pizzo – Aufstand gegen die Mafia, Im Brennpunkt: São Tomé und Príncipe, Am Schauplatz Gericht: Enttäuschtes Vertrauen, Diskussionen zu Mitterlehner-Rücktritt

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Mini-EKG im Selbsttest Unter Herzratenvariabilität versteht man die Abstände zwischen den einzelnen Herzschlägen. Die Herzfrequenzen werden mit einem EKG gemessen. Das gibt es auch in einer alltagstauglichen Miniversion. Onka Takats hat das Gerät getestet. Bis 18.51, ORF 2

19.45 REPORTAGE

Re: Addio Pizzo – Aufstand gegen die Mafia Ein Volk, das Schutzgeld zahlt, hat keine Würde: Unter diesem Motto ruft die Initiative Addio Pizzo in Palermo zum Widerstand auf. Aktivisten zwischen 20 und 35 helfen Menschen, die sich gegen Schutzgelderpressungen wehren. Bis 20.15, Arte

20.15 SERIENAUFTAKT

Die Toten von Turin In einem verfallenen Industriebau wird die Leiche einer 15-Jährigen geborgen. Valeria Ferro (Miriam Leone), Oberinspektorin der Kriminalpolizei Turin, übernimmt die Ermittlungen. Akribisch und ehrgeizig geht sie an die Arbeit. Nicht nur der Fall, auch private Probleme und Ereignisse aus der Vergangenheit machen ihr das Leben schwer. Arte zeigt heute die ersten zwei Folgen der zwölfteiligen Serie von Giuseppe Gagliardi. Bis 22.00, Arte

© la rai

21.00 DISKUSSION

Runde der Chefredakteure Spezial Nach dem Rücktritt von ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner diskutiert Ingrid Thurnher mit Christian Nusser (Heute), Rainer Nowak (Die Presse), Eva Linsinger (Profil), Hubert Patterer (Kleine Zeitung), Andreas Koller (Salzburger Nachrichten) über die Zukunft der Koalition. Bis 22.00, ORF 3

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz Gericht: Enttäuschtes Vertrauen In dieser Folge geht es um Menschen, die einander in existenziellen Fragen vertraut haben. Dann ist etwas zwischen ihnen schiefgelaufen und jetzt redet man nur mehr bei Gerichtsterminen miteinander. Bis 22.00, ORF 2

22.05 MAGAZIN

Im Brennpunkt: São Tomé und Príncipe – Ausverkauf eines Inselstaats Die EU hat mit dem Inselparadies einen Fischereirechtevertrag abgeschlossen, um in den Gewässern vor der Westküste Afrikas zu fischen. Die EU bezahlt afrikanische Staaten dafür, in ihren Fanggründen zu fischen. Kritiker sprechen von einer zwiespältigen Sache, das Geld versickere in undurchsichtigen Kanälen. Bis 22.40, ORF 3

foto: orf/christopher mayer-hohdahl

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Sprengt Kurz die Koalition? Mit dem Rücktritt von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner liegen alle Hoffnungen der ÖVP auf Sebastian Kurz. Über die Zukunft der Koalition diskutiert Michael Fleischhacker unter anderem mit OGM-Chef Wolfgang Bachmayer. Bis 23.30, Servus TV

22.15 TALK

Maybrit Illner Spezial: Notruf im Wahljahr – wie sicher ist Deutschland? Es diskutieren u. a. Thomas Oppermann (SPD), Julia Klöckner (CDU), Wolfgang Kubicki (FDP), Beatrix von Storch (AfD), Claudia Roth (Die Grünen). Bis 23.30, ZDF

22.30 MAGAZIN

Eco mit 1) 10.000 Jugendliche suchen Zukunft: Lehre wieder gefragt. 2) Wie die Post den Onlinemarkt aufmischen will. 3) Rücktritt von Wirtschaftsminister Mitterlehner: Eine Bilanz. Bis 23.00, ORF 2

22.35 DISKUSSION

Inside Brüssel Über die Wahl in Frankreich und neue politische Akteure diskutieren bei Peter Fritz Harald Vilimsky (FPÖ), Birgit Sippel (SPD), Pauline Massart von der Denkfabrik Friends of Europe und Welt-Redakteur Christoph Schiltz. Bis 23.30, ORF 3

23.00 TALK

Stöckl Gäste: Liedermacher Konstantin Wecker, ZiB2-Moderator Armin Wolf, Kabarettist Thomas Maurer, Kolumnist Guido Tartarotti. Bis 0.05, ORF 2