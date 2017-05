Tier ging auf Mann los, als dieser seiner Rinder auf die Weide treiben wollte

Eberstein – Ein 58-jähriger Landwirt ist am Mittwoch auf seinem Hof in Eberstein (Bezirk St. Veit) von einem Stier angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, ging das Tier auf den Mann los, als er seine Rinder auf eine Weide treiben wollte. Der Landwirt wurde vom Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht. (APA, 10.5.2017)