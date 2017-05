"Dancing Stars": Monica Weinzettl scheidet verletzungsbedingt aus

Die Kabarettistin und Schauspielerin kann nach einem Stressbruch und einem Knochenmarködem im rechten Sprunggelenk nicht mehr weitermachen

Wien – Die Kabarettistin und Schauspielerin Monica Weinzettl muss vor der siebenten Sendung von "Dancing Stars" die ORF-Show verlassen – und zwar verletzungsbedingt.

Weinzettl leidet an einem Stressbruch und einem Knochenmarködem im rechten Sprunggelenk, und von den Ärzten wurde ihr dringend von einer weiteren Teilnahme abgeraten, informierte der ORF am Mittwoch.

In der siebenten Live-Show – am Freitag, dem 12. Mai 2017, um 20.15 Uhr in ORF eins, werden somit nur mehr fünf Paare an den Start gehen und daher wird auch diese Woche kein Paar die Show verlassen. (red, 10.5.2017)