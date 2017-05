Arbeitslosigkeit in Portugal deutlich gesunken

Quote sank im ersten Quartal im Jahresabstand von 12,4 auf 10,1 Prozent

Lissabon – Die wirtschaftliche Erholung in Portugal kommt immer mehr am Jobmarkt an. Die Arbeitslosigkeit sank im ersten Quartal deutlich. Die Zahl der Arbeitslosen lag mit 523.000 um 19.300 unter dem Niveau des Vorquartals, wie das Statistikamt am Mittwoch in Lissabon mitteilte. Die Quote fiel auf 10,1 Prozent, nachdem sie ein Jahr zuvor noch 12,4 Prozent betragen hatte.

Grund für den Rückgang ist die bessere Konjunktur: 2016 wuchs die Wirtschaft das dritte Jahr in Folge nach der schwersten Rezession seit Jahrzehnten. Für das laufende Jahr wird ein Plus von der EU-Kommission bisher ein Plus von 1,6 Prozent erwartet. (APA, 10.5.2017)