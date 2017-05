Bartra beim BVB wieder im Mannschaftstraining

Rund vier Wochen nach dem Sprengstoff-Anschlag auf den Teambus

Rund vier Wochen nach dem Sprengstoff-Anschlag auf den Bus des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist Marc Bartra wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Am Mittwochvormittag absolvierte der spanische Innenverteidiger die rund 80-minütige Einheit.

Bartra war nach seinem bei dem Anschlag erlittenen Bruch der Speiche im rechten Handgelenk am 12. April operiert worden. Zudem hatte der 26-Jährige diverse Fremdkörpereinsprengungen an der Hand und am Arm.

Sein Teamkollege Nuri Sahin trainierte am Mittwoch nach auskuriertem Bänderriss erstmals wieder individuell. Es besteht Hoffnung auf einen Einsatz im DFB-Pokal-Finale gegen Eintracht Frankfurt am 27. Mai in Berlin. (sid, 10.5.2017)