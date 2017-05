Tschechien: Sobotka droht Zeman mit Kompetenzklage

Präsident lehnt weiterhin Abberufung von Finanzminister Babis ab – Auch Senatoren-Gruppe gab Zeman einwöchiges Ultimatum

Prag – Der tschechische sozialdemokratische (CSSD) Premier Bohuslav Sobotka droht Staatspräsident Milos Zeman mit einer Kompetenzklage beim Verfassungsgerichtshof, falls das Staatsoberhaupt nicht nach seiner Rückkehr von seinem China-Besuch den Finanzminister und Chef der mitregierenden Bewegung ANO, Andrej Babis, abberuft. Zeman blockiere mit seinem Verhalten die Vollmachten des Regierungschefs, teilte der Vorsitzende der CSSD-Fraktion im Senat, Petr Vicha, am Mittwoch mit.

Ein ähnliches, einwöchiges Ultimatum stellte zuvor eine Gruppe von 34 Senatoren der 81-köpfigen zweiten Parlamentskammer dem Präsidenten. Sie drohten sonst mit einer Klage beim Verfassungsgerichtshof wegen "grober Verletzung der Verfassung".

Zeman lehnt weiterhin ab, Babis abzuberufen, wie es Sobotka offiziell zum 9. Mai gefordert hatte. Der Staatschef beharrt darauf, dass zunächst der Koalitionsvertrag gekündigt werden müsse, erst dann würde er Babis abberufen. Die Kritiker fordern den Abgang des Finanzministers wegen früherer, "steuerschonender" Finanztransaktionen seiner Holding Agrofert.

Krisensitzung am Mittwoch

Der Koalitionsvertrag und die Regierungskrise waren am Mittwoch das Thema einer Krisensitzung der Chefs der Koalitionsparteien. ANO hatte die CSSD aufgefordert, den Koalitionsvertrag zu kündigen, was jedoch die Sozialdemokraten abgelehnt haben. "Das Ergebnis ist, dass keine Partei den Vertrag kündigen will", teilte der Vizepremier und Chef der mitregierenden Christdemokraten (KDU-CSL), Pavel Belobradek, nach dem Treffen mit. Unterdessen verlautete aus der ANO, die Babis-Bewegung nehme sich Zeit zum Nachdenken über den Verbleib in der Koalition.

Zeman wies unterdessen vehement die Aufforderungen zurück, auf seinen bevorstehenden, fast einwöchigen China-Besuch wegen der politischen Krise in Tschechien zu verzichten, wie es die KDU-CSL gefordert hat. "Ich werde selbstverständlich (nach China) fliegen und mit mir zwei Flugzeuge mit Unternehmern", betonte Zeman am Mittwoch. Seine Abreise ist für den morgigen Donnerstag geplant.

Am Mittwoch fand eine Sondersitzung des Abgeordnetenhauses statt, bei der Babis mit schweren Vorwürfen der Einflussnahme auf die Berichterstattung der zu Agrofert gehörenden Medien konfrontiert wurde. Diese Affäre brach parallel mit der Regierungskrise aus, nachdem im Internet Tonaufnahmen aufgetaucht waren, aus denen hervorgeht, dass Babis mit einem Redakteur der Tageszeitung "Mlada fronta Dnes" über die für die CSSD sensiblen Artikel diskutiert. Babis hat die Echtheit der Aufnahmen nicht ausgesprochen bestritten, spricht aber von einer "Provokation" und einer "illegalen Abhöraktion". (APA, 10.5.2017)