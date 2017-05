Wiener Amateur-Derby: Rassistische Schmährufe gegen Violett

Nach Spielende dürften Anhänger von Rapid ihrem Ärger über die 1:2-Heimniederlage freien Lauf gelassen haben

Wien – Nach Spielende des Wiener Derbys zwischen den Amateuren von Rapid und Austria in der Regionalliga Ost ist es am Dienstagabend zu rassistisch motivierten Schmährufen gekommen. Einige Anhänger auf den Rängen skandierten mehrmals: "Judenschweine".

Die Schmährufe begannen kurz nach Spielende, rund 8:07 Minuten vor Ende des Videobeitrags.

Das Spiel ging vor rund 500 Zuschauern in Hütteldorf mit 2:1 an die Gäste, die mit 47 Punkten Platz drei in der Tabelle verteidigten, während Rapid II mit 29 Zählern nur ein Pünktchen vor dem Wiener Sportklub auf Rang zehn rangiert.

Violett brachte die knappe Führung mit nur acht Feldspielern über die Zeit, nachdem sowohl Stefan Jonovic (58.) als auch Marko Pejic (68.) die Ampelkarte gesehen hatten. Rapid war früh durch einen Treffer von Paul Sahanek (5.) in Führung gegangen, Jonovic glich nahezu umgehend per Kopf aus (7.) und wenig später nützte Michael Endlicher (15.) einen Abwehrfehler der Grün-Weißen zum 2:1.

Nach den Ausschlüssen drückten die Gastgeber, doch stabiler Beton in der Austria-Defensive sowie ein sensationell agierender Keeper Mirko Kos ließen den anstürmenden Rapidamateuren keinen Stich mehr. (red, 10.5.2017)