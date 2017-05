Mitterlehner: "ZiB 2"-Beitrag als "letzter Mosaikstein" für den Rücktritt

Der Bericht über die Regierungskrise hatte mit einem Hinweis auf den Film "Django – die Totengräber warten schon" begonnen

Wien – Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) nahm bei seiner Rücktrittspressekonferenz am Mittwoch auch den ORF ins Visier. Grund für seine scharfe Kritik war ein Beitrag über die Regierungskrise in der "ZiB 2" vom Dienstag, die Armin Wolf moderierte.

Er, Mitterlehner, habe die letzten Tage mit intensiven Überlegungen über die Zukunft verbracht, und es sei ihm wichtig gewesen, sowohl Zeitpunkt als auch Inhalt aller Schritte selbst zu definieren. "Den letzten Mosaikstein in einem eigentlich schon fertigen Bild" habe dann die "ZiB 2" am Dienstagabend gelegt, die ihren Beitrag über die Regierungskrise mit einem Hinweis auf den Film "Django – die Totengräber warten schon" begonnen hatte, sagte Mitterlehner.

Über so etwas hätte er vielleicht im Rabenhof-Theater oder in der "Tagespresse" lachen können, nicht aber im öffentlich-rechtlichen Leitmedium des Landes, kritisierte Mitterlehner: "Das finde ich fehl am Platz." Zwar habe Django am Schluss immer überlebt, aber er habe entschieden, zum Selbstschutz die Konsequenzen zu ziehen: "Ich finde, es ist genug."

Am Ende seiner Pressekonferenz brachte Mitterlehner auch noch ein Volksbegehren für einen "objektiven ORF" ins Spiel. Und: "Ja, nicht sauer schauen, liebe Kollegen vom ORF, aber das ist mir einfach, ich kann heute einfach die Möglichkeit nutzen, einfach alles in Richtung Seherinnen und Seher zu bringen und tu' das auch."

Auf Twitter postete Armin Wolf den Text der Anmoderation:

Die gestrige #ZiB2-Moderation, die Reinhold Mitterlehner als "fehl am Platz" kritisiert: pic.twitter.com/tsDbLMEeBh — Armin Wolf (@ArminWolf) May 10, 2017

Mitterlehners Ärger über die Berichterstattung im ORF reiht sich in eine Liste von Angriffen auf Informationssendungen des öffentlich-rechtlichen Senders ein. Über Wolfs Gesprächsführung wird etwa diskutiert, seit der niederösterreichische Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) in einem kritischen Interview mit Wolf sagte: "Das kommt ohnehin noch zu ihrem Chef." Nach kritischen Fragen zu seiner Stiftung sprach Pröll später in einem "News"-Video von "gelenktem Journalismus".

ORF-Online-Chef Thomas Prantner kritisierte daraufhin: "Es ist unzumutbar für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn das TV-Studio wie ein Verhörraum oder eine Anklagebank wirkt." (red, APA, 10.5.2017)