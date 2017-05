Olympia: Paris oder Los Angeles oder beides

Los Angeles unterstützt Doppelvergabe für die Spiele 2024 und 2028 – Gerangel um ersten Termin

Los Angeles (Kalifornien) – Der Bürgermeister von Los Angeles unterstützt die Idee einer Doppel-Vergabe der Olympischen Spiele und Paralympics für 2024 und 2028. "Ich denke, es wäre wirklich eine elegante Lösung und könnte mehr Städte inspirieren, über Olympische Spiele nachzudenken", sagte Eric Garcetti dem Sportbranchendienst "insidethegames" am Dienstag (Ortszeit).

Gleichzeitig betonte er aber auch: "Natürlich wollen wir es 2024 machen. Selbstlos denke ich, dass es besser für die Olympische Bewegung wäre, erst unsere Art von wirtschaftlich nachhaltigen Spielen in Los Angeles zu zeigen."

Paris ist der einzige Mitbewerber von Los Angeles um die Sommerspiele 2024. Auch das Pariser Bewerbungskomitee ist offen für eine Doppelvergabe – hat selbst aber nur Interesse am ersten Termin. "Wir können '28 nicht akzeptieren", hatte der Co-Chef des Bewerbungskomitees, Tony Estanguet, jüngst in London gesagt. "Wir sind einverstanden, wenn das IOC zwei Spiele beim gleichen Treffen in Lima vergeben will."

Gewählt wird die Olympia-Stadt 2024 – und eventuell auch die für 2028 – bei der IOC-Session am 13. September in Perus Hauptstadt Lima.

Die Evaluierungskommission des IOC traf am Dienstag in der US-Westküstenmetropole Los Angeles für eine dreitägige Inspektion der Olympia-Bewerberstadt ein. Im Anschluss geht es für die vom Schweizer Patrick Baumann geleitete Kommission am Freitag weiter nach Paris. (APA, 10.5.2017)