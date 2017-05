Paris versteigert Liebesschlösser von der Pont des Arts

Erlös kommt Flüchtlingshilfe zugute

Paris – Liebessymbole unter dem Hammer: Die französische Hauptstadt versteigert einen Teil der Liebesschlösser, die sie von der berühmten Seine-Brücke Pont des Arts entfernt hatte. Die Erlöse der Auktion am Samstag kommen der Flüchtlingshilfe zugute. "Ich denke, das ist eine schöne Botschaft", sagte Bruno Julliard, der Stellvertreter der Pariser Bürgermeisterin.

foto: ap photo/christophe ena Die Schlösser können im Städtischen Kreditinstitut besichtigt werden.

Symbol ewiger Liebe

"Das trägt zum Beweis bei, dass wir eine solidarische, großzügige und weltoffene Stadt sind", so Julliard. Zahlreiche Paare hatten Schlösser mit ihren Namen am Geländer der Fußgängerbrücke neben dem Louvre-Museum angebracht. Der weltweite Brauch gilt vielen Menschen als Symbol ewiger Liebe. Doch nachdem ein Geländerteil unter dem Gewicht zusammengebrochen war, griff die "Stadt der Liebe" durch und ließ vor zwei Jahren alle Schlösser entfernen und neue Geländer anbringen.

foto: ap photo/christophe ena Auch Geländerelemente können ersteigert werden.

Einzelstücke und Geländer

150 Bündel von Vorhängeschlössern können seit Mittwoch im Städtischen Kreditinstitut von Paris besichtigt werden: Ein Teil von ihnen ist in einer Metallhalterung auf einem Pariser Pflasterstein oder einem Holzstück arrangiert, ein Teil in einer Plexiglashalterung. Sie kommen mit einem Schätzwert von 150 bis 200 Euro unter den Hammer.

Außerdem werden 15 große Geländerelemente voller Schlösser versteigert – Schätzwert: 5.000 bis 10.000 Euro. Der Erlös geht an drei Hilfsorganisationen, die sich um Flüchtlinge in Paris kümmern. Was mit dem Rest der entfernten Schlösser passiert, ist noch unklar. (APA, 10.5.2017)