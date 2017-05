Gewista-Preis: Kelly gewinnt mit "Schmatz Promotion" von Wirz

Entwickelte wurde die Kampagne von Wirz, die Mediaplanung kommt von UM PanMedia

Wien – Am Dienstag wurde der von Außenwerber Gewista jährlich vergebene Out of Home-Award für die besten Out of Home-Kreationen Österreichs im Universum der Gewista an Österreichs Werbeschaffende überreicht.

Der Gesamtsieger-Award in Gold wurde für den Digital Media-Spot "Schmatz Promotion" von Soletti/Kelly (Wirz/UM PanMedia) vergeben.

Silber ging an das Megaboard "Unser Spitzenkandidat ist eine Flasche" von innocent Smoothies (Union Wagner/Mediacom) und Bronze erhielte der Digital Media-Spot für den Film "Angry Birds" von Sony Pictures (Sony Pictures Animation/ OMD).

Ausgezeichnet wurden die kreativsten Kampagnen in acht Kategorien: Plakat, City Light, Rolling Board, Digital Media, Transport Media, Megaboard, Innovative & Ambient Media sowie Kultur. (red, 10.5.2017)