Von der Leyen kündigt Bundeswehr-Reform an

Verteidigungsausschuss berät über rechte Umtriebe – Verteidigungsministerin fordert mehr politische Bildung

Berlin – Deutschlands Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen geht in der Affäre um rechtsextreme Umtriebe in der Bundeswehr auf ihre Kritiker zu. Die CDU-Politikerin kündigte am Mittwoch umfassende Reformen in der Bundeswehr an. Nötig seien etwa eine verbesserte politische Bildung der Soldaten, eine "schnellere und effizientere Meldekette" über Vorfälle und eine Überarbeitung des sogenannten Traditionserlasses der Bundeswehr aus dem Jahr 1982, kündigte die Politikerin vor einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses des Bundestages in Berlin an. Zuvor hatten Politiker von SPD, Grünen und Linkspartei zum Teil heftige Kritik an der Verteidigungsministerin geübt.

In der Sondersitzung soll von der Leyen die Abgeordneten über den Stand der Ermittlungen wegen rechtsextremer Vorfälle in der Truppe informieren. Am Dienstag war ein weiterer Soldat wegen mutmaßlicher Anschlagsplanungen mit rechtsextremem Hintergrund verhaftet worden. Zudem hatte es Berichte über die Nutzung von Wehrmachts-Utensilien in mehreren Bundeswehr-Kasernen gegeben.

SPD kritisiert Wegschauen

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann warf der CDU-Politikerin vor, sie habe zu lange weggeschaut. "Franco A. und seine Mitstreiter haben sich ja fast schon so auffällig verhalten, dass man es gar nicht übersehen konnte", sagte er mit Hinweis auf den verhafteten Oberleutnant, der sich zudem als syrischer Flüchtling ausgegeben hatte.

Es sei trotzdem weggeschaut worden, kritisierte der SPD-Politiker. "Dafür muss die Ministerin die Verantwortung übernehmen", forderte Oppermann. Ähnlich äußerten sich der Grünen-Verteidigungspolitiker Tobias Lindner und die Linken-Abgeordnete Ulla Jelpke im Deutschlandfunk. Jelpke forderte zudem eine "Entnazifizierung" der Kasernennamen. Bei der Ausbildung müsse stärker darauf geachtet werden, keine Soldaten mit rechtsextremem Gedankengut einzustellen.

Generalbundesanwalt ermittelt

Von der Leyen betonte, dass die Ermittlungen gegen die Soldaten vom Generalbundesanwalt geführt würden. Die Bundeswehr prüfe aber ihrerseits, wieso der Soldat Franco A. im Streitkräfteamt eine Masterarbeit mit rechtsextremen Einschätzungen habe abliefern können, ohne dass die Konsequenzen hatte. Zudem werde sie den Abgeordneten die Chronologie des Falles und der Aufklärung präsentieren. Die Obleute des Verteidigungsausschusses seien regelmäßig informiert worden.

In einem zweiten Teil wolle sie über die geplanten Reformen in der Bundeswehr berichten. Die innere Führung in den Streitkräften müsse so gestärkt werden, dass die Botschaften wirklich in der Breite der Armee wahrgenommen würden. Auch das Wehrdisziplinarwesen solle überarbeitet werden: "Ich bin mir völlig darüber im Klaren ..., dass wir einen breiten Prozess in der Bundeswehr selbst haben, den wir gemeinsam gehen – vom Rekruten bis zum General, vom Referenten bis zur Ministerin." (red, Reuters, 10.5.2017)