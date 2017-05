Was Softwareentwickler und Social Media Manager verdienen

Das Portal Gehalt.de hat die Gehälter von sieben verschiedenen Berufsfeldern der Onlinebranche verglichen

Über Geld spricht man ungern. Aber wieviel die Kollegen verdienen, interessiert trotzdem und hilft eventuell bei Gehaltsverhandlungen. Das Portal Gehalt.de hat die derzeit in Berlin stattfindende Internetkonferenz Republica zum Anlass genommen, die Gehälter der Branche zu vergleichen. Mit Abstand am besten verdienen demnach in Deutschland Softwareentwickler.

Fachkräftemangel lässt Gehälter steigen

Verglichen wurden 1.939 Gehaltsdaten von Beschäftigten in der Onlinebranche. Berücksichtigt wurden dabei die Berufsfelder IT-Softwareentwicker im Backend, Sales Manager, Online Marketing Manager, SEO Manager, Social Media Manager, Content Manager sowie Grafiker.

foto: gehalt.de

Am besten verdienen demnach Softwareentwickler. Sie kommen rund 48.400 Euro im Median. Das höhere Gehalt ist laut dem Portal auf den Fachkräftemangel bei Informatikern zurückzuführen. Viele hätten einen Hochschulabschluss, aufgrund des Fachkräftemangels sei dieser aber in vielen Fällen nicht notwendig. Es sei denn, man bewirbt sich um eine Führungsposition.

Grafiker verdienen am wenigsten

Online Marketing Manager kommen im Median auf ein Jahresgehalt von knapp über 41.000 Euro, in den weiteren Berufen sinken die Gehälter auf unter 40.000 Euro jährlich. Sales und SEO Manager kommen dabei noch über 38.000 Euro, Social Media und Content Manager auf knapp über 37.000 Euro. Am wenigstens verdienen laut der Analyse Grafiker – sie kommen auf einen Medianwert von 36.870 Euro. (red, 10.5.2017)