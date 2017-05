Mehrere Festnahmen bei Antiterroreinsatz in Leipzig

Gebäude in drei Stadtteilen durchsucht

Leipzig – Einheiten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) stürmten am Mittwochmorgen mindestens drei Häuser in Leipzig. Bei dem Antiterroreinsatz wurden mehrere Personen verhaftet. In den Stadtteilen Paunsdorf, Neustadt-Neuschönfeld und Connewitz wurden Wohnungen in mehreren Gebäuden durchsucht.

Die Polizei machte keine Angaben zu den Hintergründen des Einsatzes, es sei lediglich Amtshilfe geleistet worden. Die Bundesanwaltschaft bestätigte die Razzien, äußerte sich jedoch nicht zum Hintergrund. Medienberichten zufolge soll sich der Einsatz gegen Islamisten richten.

Am vergangenen Donnerstag war in Wachau bei Leipzig ein 29-jähriger Syrer verhaftet worden. Diesem wird vorgeworfen, im Syrienkrieg für die Terrorgruppen IS und Jabhat al-Nusra gekämpft zu haben. Bei Rakka soll er eine Nusra-Einheit befehligt haben und später zum IS übergelaufen sein. (red, 10.5.2017)