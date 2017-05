Staatspreis Werbung 2017 geht an DM, "Falter" stellt den besten Werbefilm

Kampagne "Für alles, war wir sind" kommt von Retale – Demner, Merlicek & Bergmann Sieger in Kategorie Print/Outdoor

Wien – Die Drogeriemarktkette dDM hat für die Kampagne "Für alles, war wir sind" den Staatspreis Werbung 2017 erhalten. Als bester Werbefilm wurde "Inferno" der Wiener Wochenzeitung "Falter" ausgezeichnet. Die Kategorie Print/Outdoor ging an das Projekt "BMW – Animal Detecting Billboards". Das Wirtschaftsministerium verlieh den 41. Staatspreis Werbung am Dienstagabend in Wien.

Die DM-Kampagne wurde umgesetzt von Retale und Pingpong. Für "Inferno" zeichneten Salon Alpin und Jung von Matt/Donau verantwortlich. Die BMW-Werbung kam von Demner, Merlicek & Bergmann und FM Studio. Die Jury hatte die Preisträger aus 250 Einreichungen ausgewählt.

Der Sonderpreis der Jury ging an die Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz und die Christoph-Skofic-Multimedia-Agentur für ihre Kampagne "I luaf uf di". Der Publikumspreis Werbespot des Jahres wurde an den von Wuger – Brands in Motion produzierten Spot "Volkswagen Nutzfahrzeuge 4Motion" verliehen, die Printwerbung des Jahres kam von Bigbang für Hirsch Servo.

Gesamtkampagne

DM Drogeriemarkt "Für alles, was wir sind." | Agentur: Retale Marketing und Werbegesellschaft m.b.H. | Auftraggeber: DM Drogeriemarkt GmbH | Filmproduktion: Pingpong Communications GmbH

dm drogerie markt österreich

Kategorie Werbefilm

Falter Inferno | Agentur: Jung von Matt/Donau Werbeagentur GmbH | Auftraggeber: Falter Zeitschriften Gesellschaft m.b.H. | Filmproduktion: Salon Alpin

yann kozon

Kategorie Print/Outdoor

BMW – Animal Detecting Billboards | Agentur: Demner, Merlicek & Bergmann Werbegesellschaft mbH | Auftraggeber: BMW Group Austria | Produktion: FM Studio

Sonderpreis KMU

I luag uf di | Agentur: Christoph Skofic Multimedia | Auftraggeber: Landeshauptstadt Bregenz

Publikumspreis Werbefilm

Volkswagen Nutzfahrzeuge "4motion" | Auftraggeber: Porsche Austria GmbH & Co OG | Agentur: Wuger – Brands in Motion GmbH | Filmproduktion: Wuger – Brands in Motion GmbH

Publikumspreis Printwerbung

Corporate Design der Hirsch Servo Gruppe | Agentur: Bigbang. Kanzlei für Kommunikation | Auftraggeber: Hirsch Servo AG (red, APA, 10.5.2017)