Team von Michael Grabner erlitt 2:4-Heimniederlage gegen die Ottawa Senators

New York – Die New York Rangers haben mit einer 2:4-Heimniederlage gegen die Ottawa Senators das Conference-Finale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL verpasst. Das Team des Österreichers Michael Grabner verlor die "best of seven"-Serie im Halbfinale der Eastern Conference gegen die Kanadier mit 2:4. Der Villacher ging in der sechsten Partie gegen die Senators leer aus. (APA, 10.5.2017)