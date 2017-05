Weißes Haus: Trump entlässt FBI-Chef Comey

US-Präsident folgt Empfehlung seines Justizministers

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag überraschend FBI-Direktor James Comey mit sofortiger Wirkung entlassen. Laut Weißem Haus folgte er damit der Empfehlung seines Justizministers Jeff Sessions und dessen Stellvertreter.

In einem Brief von Trump heißt es, dass der US-Präsident mit dem Justizministerium übereinstimmt, dass Comey das FBI nicht effektiv führen könne. Es sei essenziell, dass ein neuer Direktor für die Bundespolizei gefunden werde, der das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Behörde wieder herstellen kann.

Das FBI untersucht unter anderem mögliche Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und der russischen Regierung während des Präsidentschaftswahlkampfs. Auch in der E-Mail-Affäre um Hillary Clinton hatte die Bundespolizei ermittelt. (red, 10.5.2017)