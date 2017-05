Trump will Syriens Kurden bewaffnen

Handfeuerwaffen, Maschinengewehre, Munition und gepanzerte Fahrzeuge für YPG-Miliz – Türkei hat Einwände

Washington – Trotz Bedenken der Türkei hat die US-Regierung beschlossen, die syrischen Kurden im Kampf gegen die Jihadistengruppe "Islamischer Staat" (IS) mit Waffen auszurüsten. Das teilte das Pentagon am Dienstag mit.

Es handelt sich nach Angaben eines Sprechers um Handfeuerwaffen, Maschinengewehre, Munition und gepanzerte Fahrzeuge, die an die Kurdenmiliz YPG geliefert werden sollen. Die Entscheidung dürfte für neue Spannungen zwischen den USA und der Türkei sorgen.

Anti-IS-Treffen in Kopenhagen

Die USA wollen die Türkei in die Eroberung der IS-Hochburg Raqqa im Norden Syriens einbeziehen. "Wir beabsichtigen, mit den Türken zusammenzuarbeiten, um Raqqa einzunehmen", sagte US-Verteidigungsminister Jim Mattis am Dienstag bei einer Anti-IS-Konferenz in Kopenhagen.

Die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) hatte Raqqa und weite Landstriche in Syrien und im Irak im Sommer 2014 erobert. Im November starteten Kämpfer der oppositionellen Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) eine Offensive zur Rückeroberung Raqqas.

Washington und Ankara haben im Kampf gegen den IS in Syrien teils unterschiedliche Haltungen. Die Türkei will verhindern, dass kurdische Einheiten im Norden Syriens Territorialgewinne erzielen. An den SDF-Einheiten, die im Kampf gegen den IS von den USA unterstützt werden, sind aber überwiegend kurdische Kämpfer beteiligt. Ankara drängt schon seit langem darauf, die Unterstützung für die kurdisch-arabische SDF-Allianz einzustellen.



Ankara stört sich seit längerem an der Unterstützung Washingtons für die YPG. Die Türkei sieht in der Miliz einen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und bekämpft sie deshalb. Für den Westen ist die YPG jedoch ein wichtiger Partner im Kampf gegen den IS. (red, APA, dpa, 9.5.2017)