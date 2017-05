Biennale: Aussichtsturm über das Mittelmeer

foto: studio erwin wurm

Früher als geplant – nämlich am Dienstag statt erst am Freitag – wurde das Geheimnis um die Beiträge von Erwin Wurm und Brigitte Kowanz auf der Biennale von Venedig gelüftet. Dies wohl auch deshalb, weil Wurms auf die Schnauze gefallener Lkw unter dem Titel "Stand quiet and look out over the Mediterranean Sea" als weithin sichtbarer Aussichtsturm dient. Details folgen am Donnerstag. (10.5.2017)