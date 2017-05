Pöstlberger verlor Topplatzierung

Slowene Polanc siegte auf viertem Abschnitt bei Bergankunft am Ätna solo – Luxemburger Bob Jungels schlüpfte ins Rosa Trikot

Ätna – Der Oberösterreicher Lukas Pöstlberger hat auf der vierten Etappe des Giro d'Italia wie erwartet Rang drei verloren. Der Bora-Profi hatte am Dienstag bei der ersten Bergankunft der 100. Auflage am Ätna nach 181 Kilometern nichts mit der Entscheidung zu tun. Der Solo-Tagessieg ging an den Slowenen Jan Polanc. Der Luxemburger Bob Jungels schlüpfte ins Trikot des Gesamtführenden. (APA, 9.5.2017)

Radsport-Ergebnisse des 100. Giro d'Italia vom Dienstag – 4. Etappe, Cefalu – Ätna (181 km):

1. Jan Polanc (SLO) UAE 4:55:58 Stunden –

2. Ilnur Sakarin (RUS) Katjuscha +19 Sek. –

3. Geraint Thomas (GBR) Sky 29 –

4. Thibaut Pinot (FRA) FDJ –

5. Dario Cataldo (ITA) Astana –

6. Tom Dumoulin (NED) Sunweb –

7. Bob Jungels (LUX) Quick-Step –

8. Adam Yates (GBR) Orica –

9. Bauke Mollema (NED) Trek –

10. Vincenzo Nibali (ITA) BRN alle gl. Zeit.

Weiter:

61. Georg Preidler (AUT) Sunweb 10:16 Min. –

67. Gregor Mühlberger (AUT) Bora 10:45 –

69. Patrick Konrad (AUT) Bora gl. Zeit –

109. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora 21:43 –

147. Felix Großschartner (AUT) CCC 25:37

Gesamtwertung:

1. Jungels 19:41:56 Std.

2. Thomas +6 Sek.

3. Yates 10

4. Nibali

5. Domenico Pozzovivo (ITA) AG2R

6. Nairo Quintana (COL) Movistar

7. Dumoulin – 8. Mollema

9. Mikel Landa (ESP) Sky

10. Pinot alle gl. Zeit.

Weiter:

52. Konrad 10:26 Min.

54. Mühlberger gl. Zeit

55. Preidler 11:01

100. Pöstlberger 21:14

129. Großschartner 26:22