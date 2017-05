TV- und Radiotipps für Mittwoch, 10. Mai

Mädchenbande, Terra Mater: Namibia – Flüsse aus Sand, Brandmal – Gezeichnet fürs Leben, Zapp, Weltjournal: Ukraine – Song Contest im Krieg

18.30 MAGAZIN

Heute konkret – Echte Verkehrsstrafen dank gefälschtem Kennzeichen Fahren ohne Vignette, Parken ohne Parkschein: Bei einem Niederösterreicher trudeln Inkassoforderungen für mehrere hundert Euro aus Ungarn ein. Er war aber zu dieser Zeit gar nicht in Ungarn, sein Auto auch nicht. Aber offenbar sein Kennzeichen, denn das wurde gefälscht. Judith Langasch hat sich den Fall näher angesehen.

Bis 18.51, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Namibia – Flüsse aus Sand Felsen, Dünen, Sand und Staub: Afrikas Südwesten ist geprägt von extremer Trockenheit. Der Film zeigt die Vielfalt an Lebewesen, die die Wüstenregionen Namibias beherbergen. Selbst große Säugetiere wie Elefanten, Giraffen und Löwen sichern hier ihr Überleben. 21.15, Servus TV

foto: servus tv/terra mater

20.15 VORSTADTWEIBER

Mädchenbande (Bande de fille / Girlhood, F 2014, Céline Sciamma) Marieme lebt mit ihrer Mutter, ihrem großen Bruder und ihren beiden kleinen Schwestern in der Banlieue, dem Vorstadt-Ghetto von Paris. Das Umfeld, in dem sie aufwächst, ist eine absolute Machogesellschaft, in der ihr Bruder immer das letzte Wort hat. Tomboy-Regisseurin Sciamma erzählt die dramatische Geschichte einer jungen Frau, die Produkt und Opfer ihres Umfelds ist. Überzeugend: Karidja Touré in der Hauptrolle. Bis 22.05, Arte

kinofilme

21.05 DOKUMENTATION

Brandmal – Gezeichnet fürs Leben Eine starke Brandverletzung verändert ein Kinderleben massiv. Marianne Kägi begleitete drei betroffene Kinder, ihre Familien und die medizinischen Spezialisten über mehrere Monate. Darunter die jetzt dreijährige Tamara. Mit eineinhalb verbrühte sie sich ihre rechte Körperhälfte mit heißem Wasser. Ihre Mutter plagen bis heute deswegen Schuldgefühle. Bis 22.00, 3sat

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Ukraine – Song Contest im Krieg Von 9. bis 13. Mai findet der Eurovision Song Contest in der Ukraine statt. Im Osten des Landes herrscht Krieg. Das Motto des Song Contests "Celebrating Diversity" sorgt in der Ukraine für Spannungen. Homosexuelle werden von weiten Teilen der Gesellschaft angefeindet. Frauen sind in Politik und Wirtschaft stark unterrepräsentiert. Bis 23.00, ORF 2

22.45 TALK

Menschen bei Maischberger: Beethoven oder Burka – Braucht Deutschland eine Leitkultur? Gäste dazu bei Sandra Maischberger: Joachim Herrmann, (CSU, bayerischer Innenminister) Sawsan Chebli (SPD, Berliner Staatssekretärin), Tänzerin und Schauspielerin Motsi Mabuse, Stern-Autor Hans-Ulrich Jörges und Publizistin Birgit Kelle. Bis 0.00, Das Erste

23.00 SCHWARZ-WEISS

Die Hoffnungslosen (Szegégenylegények, H 1966, Miklós Jancsó) 1869 in Österreich-Ungarn: Vor 20 Jahre wurden die Revolutionäre um Lajos Kossuth vom Habsburger-Regime niedergeschlagen. Doch einzelne Rebellengruppen widersetzen sich der österreichischen Besatzung noch immer. Einige von ihnen werden in ein Gefängnis in der Puszta eingeliefert und dort erbarmungslos schikaniert. Grausam. Bis 0.24, Arte

foto: clavis film/arte

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Korruption und Misswirtschaft -Putins leere Kassen In der russischen Provinz versinkt Putins oft beschriebene "Vertikale der Macht" in einem Sumpf von Korruption, Misswirtschaft, Beamtenwillkür. Udo Lielischkies zeigt ein Land, dessen Führung der Zentralregierung in Moskau zu entgleiten droht. Bis 23.50, ORF 2

23.35 MAGAZIN

Zapp 1) Song Contest: Die Ukraine kämpft um die Deutungshoheit. 2) IRT: Millionenbetrug im öffentlich-rechtlichen System? 3) Israel: Netanjahus Kampf gegen kritische Journalisten. Bis 0.05, NDR