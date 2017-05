Antisemitische Postings in Gruppe der Aktionsgemeinschaft

In der Facebook-Gruppe "FV-Jus Männerkollektiv" machten sich Funktionäre über Anne Frank lustig. Die AG bezeichnet das als "verurteilenswerteste Art von schwarzem Humor"

Wien – Mehrere Fotos von Aschehäufchen, darüber der Spruch "Leaked Anne Frank nudes", eine Zeichnung eines blonden Mädchens aus dem Bund Deutscher Mädel mit einem Korb voller Hakenkreuzfahnen. "Frohe Ostern euch, und Pussys wie diese", steht als Kommentar dabei. Bilder wie diese finden sich in den Facebook-Gruppen "FV-Jus Männerkollektiv" und "AG Jus Aktive" sowie in dem Whatsapp-Chat "Bad Ass Warlords".

Die Mitglieder der Gruppe gehören oder gehörten fast ausschließlich der bei der ÖH-Wahl kandidierenden ÖVP-nahen Aktionsgemeinschaft am Wiener Juridicum an, die restlichen sind Bekannte und Freunde von ihnen. Rund 100 Personen finden sich in dem Facebook-Chat, in dem sich AG-Jus-Funktionäre auch gerne einmal in eine SS-Uniformen hineinretuschieren oder sich "aufmuntern" mit Bildern von Menschen mit Downsyndrom – "Feelin' Down?" lautet der Schriftzug zum Meme. DER STANDARD konnte die Screenshots der Gruppe einsehen.

AG zieht Konsequenzen

"In diesen privaten Gruppen teilten einige unserer Mitglieder unter dem vermeintlichen Schutz der Vertraulichkeit politisch inkorrekte, geschmack- und niveaulose Dinge aus dem Internet", erklärte die Aktionsgemeinschaft Jus auf Facebook. Und: "Eines ist ganz klar zu sagen: In keinster Weise vertritt auch nur eine Person in der AG Jus so eine abscheuliche Haltung, sondern es handelt sich hierbei um die dümmstmögliche und verurteilenswerteste Art von schwarzem Humor." Die Gruppen seien eine "riesige Dummheit". Man werde "Konsequenzen aus den Vorkommnissen" ziehen: "Belastete Mitglieder mussten die AG Jus verlassen, sobald wir davon Kenntnis erlangt haben."

Die Bundes-AG ist hier klarer: "Das hat keinen Platz in der AG", sagt ein Sprecher zum STANDARD. "Jeder, der so etwas gepostet hat, wird aus der AG ausgeschlossen." (Oona Kroisleitner, 9.5.2017)