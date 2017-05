Wer Macrons neue Regierung führen könnte

foto: imago/panoramic

Die Europaabgeordnete Sylvie Goulard will zu den Spekulationen am Montag keinen Kommentar abgegeben. Klar scheint aber, dass der Name der 52-jährigen Politologin zur Stunde am häufigsten genannt wird. Goudard, die dem zentristischen Mouvement démocrate (MoDem) des Macron-Verbündeten François Bayrou angehört und früher den EU-Kommissionschef Romano Prodi beraten hat, gilt als versiert auf dem internationalen Parkett, allerdings fehlt es ihr an Erfahrung im parlamentarischen Ränkespiel.