Erster Antifaschisten-Marsch in Sarajevo

Demonstration gegen Nationalismus und ethnische Teilung

Sarajevo – Mehrere hundert Personen haben sich am Dienstagfrüh in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo zu einem ersten Antifaschisten-Marsch versammelt. Unter dem Motto "Auch ich bin ein Antifaschist" demonstrierten die Teilnehmer laut Medienberichten gegen die immer häufiger auftretende Verherrlichung von Faschismus, gegen Nationalismus und die ethnischen Teilungen im Balkanland.

Der Marsch wurde von einer Altkämpferorganisation und der Sozialdemokratischen Partei anlässlich des Siegestages im Zweiten Weltkrieg und des Europatages der EU organisiert. Blumen wurden auch an einem Denkmal niedergelegt, dass an die rund 1.600 Kinder erinnert, die im Krieg der 90er-Jahre in Sarajevo ums Leben gekommen waren. (APA, 9.5.2017)